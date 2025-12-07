Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilerle ilgili davadaki yasak kalkınca umre biletini alıp helallik istedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelediği umre ziyareti için yola çıkıyor. Suriyelilerle ilgili davadan ötürü getirilen yurt dışına çıkış yasağının kalkmasıyla gidiş biletini alan Özcan, "Bilmeden, istemeden kırdığımız, üzdüğümüz Bolulular varsa helallik istiyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilerle ilgili davadaki yasak kalkınca umre biletini alıp helallik istedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 20:52

, Boluyuseviyorum (BOLSEV) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız ile 8 Aralık Pazartesi günü, bir haftalığına umreye gideceklerini duyurdu.

"2023 ŞUBAT'TA GİDECEKTİK AMA DEPREM OLDU"

Ziyaretin daha önce planlandığını ancak çeşitli nedenlerle ertelendiğini aktaran Özcan "2023 Şubat'ında gitmeyi planlamıştık ama oldu. Tabii deprem bölgelerine ve çalışmalara yoğunlaştığımız için gidememiştik. Bu sene kasım ayında gitmeye karar verdik, hatta 3 veya 4 Kasım için tarih almıştık ama tuhaftır, Suriyelilerle ilgili devam eden eski bir dosyam var. Daha ilk duruşması bile yapılmadan yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. O yüzden kasım ayında da gidemedik. Yaklaşık 10 gün önce yurt dışına çıkış yasağımız kalkar kalkmaz hemen tarihimizi aldık. Allah nasip ederse yarın gidiyoruz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Suriyelilerle ilgili davadaki yasak kalkınca umre biletini alıp helallik istedi

"KENDİ BÜTÇEMLE GİDİYORUM"

Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

" halkının büyük bir kısmı gidecek olmamızdan mutlu oldu ancak ben kimseyi mutlu etmek veya kimseye yaranmak için umreye gidiyor değilim. Bunu kendi iç dünyamla ve inancımla ilgili olarak değerlendiriyorum. Nedense umreye gitmeme karşı çıkan bir kesim de var. Onlara da şunu söylüyorum; kardeşim ben umreye vatandaşın vergisiyle gitmiyorum, kendi bütçemle gidiyorum. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ben insanların kime, neye inandığını, mezheplerini sorgulamıyorsam, kimse de benim inançlarımı sorgulamamalı."

"HELALLİK İSTİYORUM"

Vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Tanju Özcan, "Bu zamana kadar belediye başkanı olarak hizmet etmeye çalıştık, hala da çalışıyoruz. Şu ana kadar yaptıklarımızdan dolayı bilmeden, istemeden kırdığımız, üzdüğümüz Bolulular varsa helallik istiyorum. Benden yana da eğer hakkımız birilerine geçtiyse, ben de hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tanju Özcan'a AK Parti'den cevap: “Gerçekleri saptıramazsın sayın Özcan”
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Bakan Tunç duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma
ETİKETLER
#deprem
#bolu
#suriyeli
#tanju özcan
#umre
#Helallik
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.