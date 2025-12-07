Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Kategoriler
Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolu’nun Kanlı Geçit mevkiinde akşam saat 19.50 sıralarında yaşanan olayda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.