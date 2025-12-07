Gaziantep'te feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kategoriler
Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan feci bir kaza daha meydana gelmişti. Bir yolcu otobüsü, bir tıra arkadan çarptı. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.