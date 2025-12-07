Gaziantep'te feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Çok sayıda ekip sevk edildi

Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DÜN DE AYNI YOLDA FACİA YAŞANMIŞTI...

Öte yandan dün Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan feci bir kaza daha meydana gelmişti. Bir yolcu otobüsü, bir tıra arkadan çarptı. Feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.