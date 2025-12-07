İstanbul'da 'Adalar fayı kırılacak 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek' denildi! Şener Üşümezsoy'dan jet açıklama geldi

Türkiye'de son zamanlarda artan depremlerin ardından gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da beklenen Büyük Maramara Depremi endişesi her geçen gün artarken konuyla ilgili Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan önemli açıklamalar geldi.

Deprem uzmanlarının ikiye bölündüğü olası büyük İstanbul depremi hakkında ortaya çıkan 'Adalar fayı kırılacak' iddialarına yönelik açıklamalarda bulunan Şener Üşümezsoy fayın son durumunu açıkladı.

ESENKÖY-BOZBURUN HATTIDA SON DURUM NE

Üşümezsoy'un Sözcü'ye yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki fay hattının 'fiziksel' olarak mevcut olduğunu belirtti. Deprem uzmanı ancak bunun büyük bir depremi tetikleyecek stres bulunmadığını söyledi. '6,5'luk deprem' iddialarına yönelik konuşan Üşümezsoy Esenköy-Bozburun hattının bu büyüklükte bir deprem üretebileceğini ancak bunun için yeterli enerjiyi biriktiremediğini açıkladı.

Üşümezsoy bölgede daha önce yaşanan depremleri de örnek vererek, 'Medya 6,5 diye yazdı ancak 1984'teki deprem onun stresini tüketti. 25 yıldır söylüyorum orada birikmiş stres yok' diye konuştu.

"BAHSEDİLEN FAY ÖLÜ"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'daki fay hatlarındaki son durumu değerlendirdiği açıklamasında ise şunları aktardı:

"Yıllardır 6-6,5 arasında bir fay gözlemleniyor. Silivri’ye tekrar geliyorum; Büyükçekmece'deki fay da öyle. Fayın boyu, posu ve enerjiye baktığımızda 6,5 civarında bir deprem bekleniyor. Aynı şekilde, dediğim gibi oldu. Fay, doğuya doğru İstanbul’a, Büyükçekmece’ye, Avcılar ve Yeşilköy’e kadar uzanıyor. Bazıları, bu bölgede büyük bir deprem olacağını söylüyordu. Ama o deprem olmadı çünkü bahsedilen fay, ölü bir fay."