İSG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı mı sonuçlar ne zaman?

22 ile 30 Ekim başvuru işlemleri tamamlanan İSG sınavı bugün uygulamaya alındı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuçlar için sorular gündemde yer aldı.

Sınav, saat 10.15’te başlatıldı ve cevaplama süresi 75 dakika olarak, sınav 12.30'da bitirildi.

İSG SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?

İSG sınavı soruları ve yanıtları ÖSYM tarafından paylaşıldı.

Her konudan yüzde 10’u olmak üzere, sorular “https://www.osym.gov.tr/TR,33723/2025-isg-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html” üzerinden duyuruldu.

Öte yandan İSG sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek.