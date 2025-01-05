Son dakika | Bakan Tunç duyurdu: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma

05 Ocak 2025 13:35 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:22

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sığınmacı karşıtı sözleri ve uygulamalarıyla dikkat çeken CHP'li Bolu​ Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son açıklamaları başını yaktı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, Tanju Özcan hakkında Suriyelilerle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma​ başlatıldığını duyurdu.

SURİYELİLERLE İLGİLİ SÖZLERİNE SORUŞTURMA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Bolu Belediye Başkanı hakkında ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN NE DEMİŞTİ?

Daha önce Suriyelilerin iş yeri ruhsatlarını iptal eden ve Arapça tabelaları söken Tanju Özcan, dün Youtube'da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Yargıya gitseler kazanırlardı ama o zamanki güçle dava açamadılar" diyerek uyguladığı kararların hukuksuz olduğunu adeta itiraf etti.

Kendisini de hukukçu olduğunu vurgulayan Özcan, "Baktım yeterince gidiş yok, bu sefer sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idare mahkemesine gidilmesi halinde döneceğini biliyordum. Zaten tarife hiç yürürlüğe girmeden döndü" şeklinde konuştu.