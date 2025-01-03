Suriye'ye geri dönüşlerle ilgili son durum: Bakan Yerlikaya açıkladı

03 Ocak 2025 19:57 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 20:09

Suriye'ye Baas rejiminin yıkılmasından sonra özgürlüğüne kavuşan Suriyeli halkının Türkiye'den ayrılarak ülkelerine geri dönüş süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde geri dönüş süreciyle ilgili "İlk kez açıklıyorum" diyerek verilere dikkat çeken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni yılın ilk günlerinde son durumu değerlendirdi. 2025 yılında Suriyelilerin geri dönüşü bekleniyor mu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye​'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş insanlarıyla yaptığı toplantıda, Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandırmaya yönelik adımları masaya yatıran Bakan Yerlikaya​, "Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşleri artarak devam edecek" dedi.

Yerlikaya, "Tarihin doğru tarafında yer aldık, mazlumların yanında durduk. Ancak artık Türkiye’nin milli menfaatlerini ve kamu düzenini öncelik alarak Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve düzenli dönüşlerini sağlama vakti geldi. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız bu dönüşlerde gerekli tüm desteği verecek. Türkiye, göç meselesini uluslararası hukuka uygun şekilde yönetirken kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeyecek" diyerek sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.