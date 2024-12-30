İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'İlk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu: Suriye'ye kaç kişi geri döndü?

30 Aralık 2024 21:29 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:15

Son dakika haberine göre Suriye'ye Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geri dönenlerin sayısı belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 değerlendirmelerini yaptığı programda sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve verileri açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​, yılbaşına yönelik güvenlik​ tedbirleri ve göçmen politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye​'deki Esad rejiminin çökmesinin ardından ülkeye dönüşlerin hızlandığını belirtti. Yerlikaya, her gün ortalama bin 700 Suriyelinin gönüllü olarak vatanlarına döndüğünü ve son 21 günde 35 bin 114 kişinin dönüş yaptığını açıkladı. Bu dönüşlerin, güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı.

YILBAŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Yılbaşı boyunca 3 gün sürecek yoğun güvenlik tedbirleri kapsamında 309 bin 819 kolluk gücü görev yapacak.

Kontrol noktalarının sayısının artırıldığını belirten Yerlikaya, yasa dışı faaliyetlere karşı ciddi önlemler alındığını vurguladı.

Sahte İçki Operasyonları:

Yılbaşı öncesi yapılan operasyonlarda 294 bin 934 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 25 kişi tutuklandı.

İLK KEZ AÇIKLIYORUM: 35 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya, Türkiye’de 2 milyon 905 bin Suriyelinin yasal kalış hakkına sahip olduğunu açıkladı. Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulduğunu belirterek, bugüne kadar 740 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü ifade etti. Yerlikaya "740 bin insan gönüllü olarak oraya döndü. 8 Aralık'tan sonra büyük bir mutluluk var. Bu insanlar onurlu ve güvenli olarak dönüyorlar. Bunu ilk kez açıklıyorum, 21 günde 35 bin 114 kişi geri döndü." ifadelerini kullandı.