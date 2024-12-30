Son dakika | Düzce'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

30 Aralık 2024 21:15 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 21:32

Son dakika haberine göre Düzce'de akşam saatinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının verilerini açıkladı. Marmara Bölgesini etkileyen Kuzey Anadolu fay hattındaki sarsıntı kısa süreli endişe oluşturdu.

Düzce​'de saat 21.02'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi. Kandilli Rasathanesi​'nin verilerine göre, depremin derinliği 7.4 kilometre olarak ölçüldü. Hafif şiddetteki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ülke genelinde 30 Aralık Pazartesi günü meydana gelen son depremler verilerini resmi internet sitesinden paylaşıyor. İşte son veriler: