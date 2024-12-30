Son dakika | MTV zam oranı belli oldu! ÖTV, KDV, Emlak Vergisi ne kadar zamlanacak?

30 Aralık 2024 18:03 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 18:26

Son dakika haberine göre Motorlu Taşıtlar vergisi zam oranı belli oldu. ÖTV, KDV, emlak vergisi ve MTV tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025 yılında hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar vergisi​, ÖTV, KDV​, emlak vergisi​ ve MTV​ tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025 yılı vergi zam oranı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yapma yetkisini kullanmadı. Resmi Gazete'de, 2025 yılında uygulanacak vergi, ceza ve harçlara ilişkin tebliğler yayımlandı. Tebliğler arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil çeşitli vergi ve ceza oranlarına dair düzenlemeler yer aldı. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. Sıfır Araçlarda MTV Oranları: En düşük MTV tutarı 3.359 TL’den 4.834 TL’ye yükseldi. Silindir hacmi 1300 cc altındaki araçlarda en yüksek MTV ise 4.032 TL’den 5.803 TL’ye çıktı. Yapılan bu artış, araç sahiplerini ve otomobil satın almayı planlayanları doğrudan etkileyecek.