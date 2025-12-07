Galatasaray'dan eski kaptanına sert çıkış: "Formayı çıkardıkları zaman gösterdikleri tavır!"

Galatasaray MCT Technic'in olaylı Bursaspor maçının yansımaları devam ediyor. An itibarıyla sarı kırmızılılar, eski kaptanları Göksenin Köksal'ı gündeme taşıdı ve Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde işlem başlatacaklarını açıkladı.

GALATASARAY'DA ESKİ KAPTAN GÖKSENİN KÖKSAL'A MESAJ

"Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır."

BURSASPOR MAÇI KAZANMIŞTI

Tansiyonun yükseldiği maçı, Bursaspor 91-87 kazanmıştı. Ayrıca da Galatasaray'ın, maç sonrasında takım otobüsü saldırıya uğramıştı.