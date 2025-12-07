Volkan Demirel neden istifa etti? Gençlerbirliği'nde sürpriz ayrılık

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, ağırladığı Karagümrük'ü 3-0 yenerek iki maç sonra galibiyet aldı.

Başkent ekibinde göreve 6 hafta önce başlayan Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Genel kurulda yaşanan tartışma sonrası mevcut başkan Mehmet Kaya, adaylıktan vazgeçmişti.

VOLKAN DEMİREL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dünkü genel kurulunda Başkent ekibinin başkan değişikliği yaşandığını hatırlatan Demirel, "Bugün ayrılıyorum. İsteyerek aldığım bir karar değil.” dedi.

Yeni yönetimin istemesi durumunda da kararının değişmeyeceğini söyleyen Demirel, sözlerine şöyle devam etti:

"Beni buraya Mehmet (Kaya) başkan getirdi. Yeni gelen bir yönetimin belki kafasında başka bir plan vardır, belki kafasında başka bir hoca vardır. Hem onları rahatlatmak adına hem de üzerime düşen görevi kendimce yaptığımı düşünüyorum. O yüzden bırakma kararı aldım."