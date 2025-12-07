Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Liverpool'da Mohamed Salah için ayrılık zamanı: "Veda etmek için geleceğim"

Liverpool'da Mohamed Salah'tan flaş açıklamalar geldi. Liverpool'un yıldız hücumcusu, son zamanlarda yedek kalmasına dikkat çekti ve artık kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

Liverpool'da Mohamed Salah için ayrılık zamanı:
Burak Ayaydın
07.12.2025
07.12.2025
'da krizi başladı. Arne Slot'un halihazırdaki tercihlerinden memnun olmayan Mohamed Salah, resmen gemileri yaktı ve veda için hangi günü seçtiğini dahi İngiltere basınına anlattı. Ayrıca da Mısırlı yıldız, takımdaki sorunların kendisinden kaynaklanmadığının altını çizdi.

Liverpool'da Mohamed Salah için ayrılık zamanı: "Veda etmek için geleceğim"

LIVERPOOL'DA MOHAMED SALAH'TAN SERT ÇIKIŞ

"90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturuyorum. Üçüncü kez kulübedeyim, sanırım kariyerimde ilk kez oluyor. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birinin tüm suçu üstlenmemi istediği çok açık. Yaz aylarında birçok söz aldım ve şu ana kadar üç maç yedek kulübesinde kaldım. Bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem."

Liverpool'da Mohamed Salah için ayrılık zamanı: "Veda etmek için geleceğim"

VEDA ZAMANINI BELİRLEDİ

"Daha önce teknik direktörle iyi bir ilişkim olduğunu defalarca söyledim ama aniden ilişkimiz bozuldu. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Annemlere, 13 Aralık'taki Brighton maçına gelmelerini söyledim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama tadını çıkaracağım. Kafamda o maçın tadını çıkaracağım çünkü şu an ne olacağını bilmiyorum. Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce taraftarlara veda etmek için Anfield'da olacağım. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum."

Liverpool'da Mohamed Salah için ayrılık zamanı: "Veda etmek için geleceğim"

YÖNETİME SESLENDİ

"Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu. Ancak bence sorun ben değilim. Bu kulüp için çok şey yaptım. Bu kulüpte gol kralı ve en iyi oyuncu olarak ligde şampiyonluk yaşadım ama medya ve taraftarların önünde kendimi savunmak zorunda olan benim."

Liverpool'da Mohamed Salah için ayrılık zamanı: "Veda etmek için geleceğim"

MOHAMED SALAH'IN LIVERPOOL KARİYERİ NASILDI?
İngiltere deviyle şu ana kadar 420 maça çıkan Mohamed Salah, 250 gol ile 116 asistlik çok özel bir katkı sağlamıştı.
