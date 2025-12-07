2026 KYK bursu ne kadar olacak? İlk ödemelerin yapılacağı tarih

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi süreci, belirli bir takvim çerçevesinde ilerliyor.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ödeme tarihleri ve miktarları resmi kaynaklar üzerinden ilan edilecek.

KYK BURS İLK ÖDEME NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının duyurulduğunu bildirdi.

Öğrenciler 2025 2026 eğitim öğretim yılı için burs/kredi ilk ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla çekilecek.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süresi süresince düzenli ödeme yapılması öngörülüyor.

Ancak 6 Kasım 2025 itibarıyla Bakanlık tarafından üç aylık toplu ödeme yapılacağına dair herhangi bir resmî duyuru bulunmuyor.

2026 KYK NE KADAR KAÇ LİRA?

Mevcut verilere göre ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL ödeme gerçekleştiriliyor.

Bu tutarların 2026 yılı için Aralık ayında yeniden değerlendirilerek güncellenmesi bekleniyor.

Zam oranlarına göre burs miktarının yüzde 30 artması durumunda 3.900 TL, yüzde 40 artarsa 4.200 TL, yüzde 50 artarsa 4.500 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.