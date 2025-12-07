Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

Kategoriler
McLaren Pilotu Lando Norris, sezonun son yarışında Abu Dabi Grand Prix'ni üçüncü sırada bitirdi ve genel sıralamada şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca zorlu parkurda finish çizgisini ilk gören ise Max Verstappen oldu.
Kariyerinin ilk şampiyonluğunun ardından gözyaşları içinde açıklamalar yapan Lando Norris, "Hayalim gerçekleşti. Herkese teşekkürler. Anne seni çok seviyorum." dedi.
Max Verstappen'in lider bitirdiği yarışta; Lando Norris ilk üçün dışında kalsaydı, Hollandalı sürücü şampiyon olacaktı.
1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan
2. Max Verstappen (Hollanda): 421
3. Oscar Piastri (Avustralya): 410
4. George Russell (Büyük Britanya): 319
5. Charles Leclerc (Monako): 242
1. McLaren: 833
2. Mercedes: 469
3. Red Bull Racing: 451
4. Ferrari: 398
5. Williams: 137