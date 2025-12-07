Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

McLaren Pilotu Lando Norris, sezonun son yarışında Abu Dabi Grand Prix'ni üçüncü sırada bitirdi ve genel sıralamada şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca zorlu parkurda finish çizgisini ilk gören ise Max Verstappen oldu.

FORMULA 1 ŞAMPİYONU LANDO NORRIS'DEN İLK SÖZLER

Kariyerinin ilk şampiyonluğunun ardından gözyaşları içinde açıklamalar yapan Lando Norris, "Hayalim gerçekleşti. Herkese teşekkürler. Anne seni çok seviyorum." dedi.

KRİTİK FİNAL

Max Verstappen'in lider bitirdiği yarışta; Lando Norris ilk üçün dışında kalsaydı, Hollandalı sürücü şampiyon olacaktı.

PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 421

3. Oscar Piastri (Avustralya): 410

4. George Russell (Büyük Britanya): 319

5. Charles Leclerc (Monako): 242

TAKIMLAR SIRALAMASI

1. McLaren: 833

2. Mercedes: 469

3. Red Bull Racing: 451

4. Ferrari: 398

5. Williams: 137