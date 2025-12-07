Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

Formula 1'de heyecan dolu sezonun ardından Lando Norris ipi göğüsledi. Yetenekli sürücü, Abu Dabi Grand Prix'nde kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Formula 1'de şampiyon belli oldu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 18:28

McLaren Pilotu Lando Norris, sezonun son yarışında Abu Dabi Grand Prix'ni üçüncü sırada bitirdi ve genel sıralamada şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca zorlu parkurda finish çizgisini ilk gören ise Max Verstappen oldu.

Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

FORMULA 1 ŞAMPİYONU LANDO NORRIS'DEN İLK SÖZLER

Kariyerinin ilk şampiyonluğunun ardından gözyaşları içinde açıklamalar yapan Lando Norris, "Hayalim gerçekleşti. Herkese teşekkürler. Anne seni çok seviyorum." dedi.

Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

KRİTİK FİNAL

Max Verstappen'in lider bitirdiği yarışta; Lando Norris ilk üçün dışında kalsaydı, Hollandalı sürücü şampiyon olacaktı.

Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Lando Norris (Büyük Britanya): 423 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 421

3. Oscar Piastri (Avustralya): 410

4. George Russell (Büyük Britanya): 319

5. Charles Leclerc (Monako): 242

Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

TAKIMLAR SIRALAMASI

1. McLaren: 833

2. Mercedes: 469

3. Red Bull Racing: 451

4. Ferrari: 398

5. Williams: 137

Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"

Sıkça Sorulan Sorular

FİNAL YARIŞI KAÇ TURDA TAMAMLANDI?
Yas Marina Pisti’nde 58 tur atıldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de beklenmedik ayrılık! Galibiyet sonrası istifasını açıkladı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.