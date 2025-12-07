Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BYD'nin lüks SUV'u Yangwang U8L dayanıklılık testinde! 2 tonluk ağaç darbesi vız geldi

BYD'nin ultra lüks alt markası Yangwang'ın 180.000 dolarlık SUV modeli U8L, dayanıklılık testinde üç kez 2 tonluk ağaç darbesine maruz kaldı. İşte sonuç

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 17:39

Çinli otomotiv devi 'nin lüks alt markası Yangwang'ın 180 bin dolarlık modeli U8L, testinde üzerine üç kez 2 tonluk ağaç düşürülmesine rağmen sapasağlam kaldı.

Markanın son gözdesi olan U8L, 1.28 milyon yuan (yaklaşık 180 bin dolar) başlangıç fiyatıyla Çin'in en pahalı otomobillerinden biri olarak dikkat çekiyor. Eylül ayında tanıtılan uzun dingil mesafeli U8L, yalnızca gösterişli görünmekle kalmayıp aynı zamanda zorlu koşullara karşı da dayanıklı olduğunu kanıtladı.

BYD'nin lüks SUV'u Yangwang U8L dayanıklılık testinde! 2 tonluk ağaç darbesi vız geldi

U8L, EN ZORLU TESTTEN ALNININ AKIYLA ÇIKTI

BYD mühendisleri, lüks SUV'un sağlamlığını ispatlamak için sıra dışı bir yöntem uyguladı. Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki devasa bir ağaç, Yangwang U8L'nin üzerine art arda üç kez düşürüldü. Şirket, son düşürme esnasında maksimum darbe enerjisinin 50.4 kJ'ye ulaştığını açıkladı.

Üç düşüşün ardından otomobilde neredeyse hiç hasar oluşmadı. Araç gövde yapısı tamamen sağlam kaldı. Kapılar sorunsuz bir şekilde açıldı. Sütunlarda eğilme olmadı ve SUV, sanki hiçbir şey olmamış gibi normal bir şekilde sürüşe devam edebildi.

BYD'nin lüks SUV'u Yangwang U8L dayanıklılık testinde! 2 tonluk ağaç darbesi vız geldi

ROLLS-ROYCE CULLİNAN'DAN BİLE DAHA BÜYÜK

Yangwang U8L, sadece dayanıklılığıyla değil boyutlarıyla da rakip tanımıyor. 5.400 mm uzunluğa, 2.049 mm genişliğe ve 1.921 mm yüksekliğe sahip araç, Rolls-Royce Cullinan ve Range Rover Long Wheelbase gibi lüks modellerden bile daha heybetli.

U8L, dört motorlu genişletilmiş menzilli (EREV) sistemiyle donatılmış durumda. CLTC'ye göre sadece batarya gücüyle 200 km'lik bir mesafe sunuyor. Sisteme eşlik eden 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli motor jeneratör görevi görerek toplam menzili 1.160 km'ye çıkarıyor.

Ultra lüks SUV, U8 modelinden miras kalan acil yüzme modu (30 dakikaya kadar suda yüzebilme), tank dönüşleri ve yengeç yürüyüşü gibi gelişmiş arazi yeteneklerine de sahip. U8L, Yangwang'ın U8, U9 ve U7'den sonra piyasaya sürdüğü dördüncü araç olarak biliniyor.

