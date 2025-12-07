Brann Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda?

Kategoriler
Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için geri sayım başladı. Lig'de son müsabakasında Başakşehir karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü sürdüremeyen Fenerbahçe sahadan 1-1'lik skorla eşitlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 lig aşaması 6. hafta maçında Norveç Ligi temsilcisi Brann deplasmanında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe mücadeleden galibiyetle dönmenin planlarını kuruyor.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla 20. sırada bulunuyor.
Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 11 Aralık Perşembe Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.
Mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz biçimde yayımlanacak.
Fenerbahçe 22 Ocak'ta ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
Lig aşaması son mücadelesinde ise Fenerbahçe, FCSB deplasmanında 29 Ocak'ta sahaya çıkacak.