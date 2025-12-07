Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Brann Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda?

Dinamo Zagreb, Nice, Stuttgart ve Viktoria Plzen karşılaşmalarında 8 puan elde eden Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç Ligi temsilcisi Brann ile yapacağı maç için araştırmalar yoğunlaştı.

Brann Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda?
Brann- mücadelesi için geri sayım başladı. Lig'de son müsabakasında Başakşehir karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü sürdüremeyen Fenerbahçe sahadan 1-1'lik skorla eşitlikle ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 lig aşaması 6. hafta maçında Norveç Ligi temsilcisi Brann deplasmanında sahaya çıkacak olan Fenerbahçe mücadeleden galibiyetle dönmenin planlarını kuruyor.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla 20. sırada bulunuyor.

Brann Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda?

BRANN, FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Brann-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 11 Aralık Perşembe Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz biçimde yayımlanacak.

Brann Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda?

Fenerbahçe 22 Ocak'ta ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

Lig aşaması son mücadelesinde ise Fenerbahçe, FCSB deplasmanında 29 Ocak'ta sahaya çıkacak.

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#takvim
#Fenerbahçe
#Brann
#Aktüel
