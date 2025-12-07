SpaceX için 800 milyar dolarlık halka arz iddiası ortalığı karıştırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
SpaceX’in perşembe günü yapılan yönetim kurulu toplantısından sızan bilgiler, uzay ve teknoloji dünyasında hatırı sayılır bir hareketliliğe yol açtı.
Konuya yakın kaynaklar, planlanan satışta hisse başına fiyatın 400 doların üzerine çıkabileceğini aktarıyor. Bu fiyat aralığı doğru çıkarsa, SpaceX’in toplam değerinin 750–800 milyar dolar bandına ulaşabileceği konuşuluyor.
Aslında bu tablo, şirket açısından yeni değil. Temmuz ayında yapılan benzer bir satışta SpaceX, hisse başına 212 dolar üzerinden yaklaşık 400 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı.
Bu kez rakamlar çok daha yukarıda ve ister istemez piyasalarda “Bir teknoloji şirketi daha devler ligine mi çıkıyor?” sorusu dolaşmaya başladı. Üstelik böyle bir değerleme, geçen ekimde 500 milyar dolara yükselen OpenAI’nin de üzerine çıkılması anlamına geliyor.
Şirketin kurucusu Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddialara hiç vakit kaybetmeden karşı çıktı. Musk, SpaceX’in uzun süredir pozitif nakit akışı sağladığını, çalışanlar ve yatırımcılar için yılda iki kez düzenli geri alım programı yürüttüklerini hatırlattı.
Yani Musk’a göre ortada abartıldığı gibi bir “800 milyar dolarlık halka arz” planı yok. Ancak piyasa dedikoduları kolay kolay dinmeyecek gibi.
Haberlerin ardından SpaceX ile lisans anlaşması bulunan uydu ve kablosuz iletişim şirketi EchoStar Corp. adeta uçuşa geçti. Şirket hisseleri yaklaşık %18 değer kazandı. Böylece söylentilerin etkisi, SpaceX’in dışındaki şirketlere bile sıçramış oldu.
Bugün 9 bini aşkın uydudan oluşan Starlink ağı, SpaceX’i yalnızca roket üreticisi olmaktan çıkarıp küresel iletişim altyapısının kritik oyuncularından biri hâline getirdi. Hal böyleyken dev bir halka arzın gündeme gelmesi şaşırtıcı değil.