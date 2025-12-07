SpaceX için 800 milyar dolarlık halka arz iddiası ortalığı karıştırdı

Bu kez rakamlar çok daha yukarıda ve ister istemez piyasalarda “Bir teknoloji şirketi daha devler ligine mi çıkıyor?” sorusu dolaşmaya başladı. Üstelik böyle bir değerleme, geçen ekimde 500 milyar dolara yükselen OpenAI’nin de üzerine çıkılması anlamına geliyor.

MUSK SÖYLENTİLERİ SERT DİLLE YALANLADI

Şirketin kurucusu Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddialara hiç vakit kaybetmeden karşı çıktı. Musk, SpaceX’in uzun süredir pozitif nakit akışı sağladığını, çalışanlar ve yatırımcılar için yılda iki kez düzenli geri alım programı yürüttüklerini hatırlattı.