'Farelerin bile hayatta kalamadığı' Kilis'teki o işletmeye ceza yağdı!

Kilis'te merdiven altı üretim yapılan bir bakkal işletmesinin deposunda fare ve hamam böceklerinin bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kilis Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı.

DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada söz konusu işletmeye 01 Aralık 2025 Pazartesi günü Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

CEZA YAĞDI

Denetimlerde, bozulmuş gıda satışı, etiketsiz ürün bulundurma ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle işletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplam 105 bin 158 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.