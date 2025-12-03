'Hijyen hak getire, soğuk zincir de ne ola ki!' Kütahya'dan Antalya'ya otobüsle kilolarca eti böyle taşıdılar

Antalya Otogarı'nda gerçekleştirilen rutin kontrollerde bulunanlar dehşete düşürdü.

KÜTAHYA'DAN OTOBÜS BAGAJINDA GELDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ile güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan kırmızı et ve köfte tespit etti. Yapılan kontrolde soğuk zincir kurallarına aykırı taşınan, menşei belli olmayan ve resmi damga taşımayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfteye el konuldu.

OTOBÜS FİRMASINA PARA CEZASI

Antalya Otogarı'ndaki denetimde ele geçirilen kaçak ve uygunsuz etler Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ürünler yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilecek, uygun değilse imha edilecek.