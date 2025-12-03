Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Hijyen hak getire, soğuk zincir de ne ola ki!' Kütahya'dan Antalya'ya otobüsle kilolarca eti böyle taşıdılar

Antalya Otogarı'nda hijyeni rafa kaldıran görüntüler! Otobüs bagajında ele geçirilen 270 kilo kırmız et ve 5 kilogram köftede, soğuk zincir kurallarına aykırılık, menşei ve damga bilgisinin bulunmadığı tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 12:28

Antalya Otogarı'nda gerçekleştirilen rutin kontrollerde bulunanlar dehşete düşürdü.

'Hijyen hak getire, soğuk zincir de ne ola ki!' Kütahya'dan Antalya'ya otobüsle kilolarca eti böyle taşıdılar

KÜTAHYA'DAN OTOBÜS BAGAJINDA GELDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ile güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolde, Kütahya'dan gelen bir yolcu otobüsünün bagajında uygunsuz şartlarda taşınan ve tespit etti. Yapılan kontrolde soğuk zincir kurallarına aykırı taşınan, menşei belli olmayan ve resmi damga taşımayan 270 kilogram kırmızı et ile 5 kilogram köfteye el konuldu.

'Hijyen hak getire, soğuk zincir de ne ola ki!' Kütahya'dan Antalya'ya otobüsle kilolarca eti böyle taşıdılar

OTOBÜS FİRMASINA PARA CEZASI

Antalya Otogarı'ndaki denetimde ele geçirilen kaçak ve uygunsuz etler Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Etleri uygunsuz koşullarda taşıyan otobüs firmasına Kabahatler Kanunu, Karayolları Taşıma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

'Hijyen hak getire, soğuk zincir de ne ola ki!' Kütahya'dan Antalya'ya otobüsle kilolarca eti böyle taşıdılar

Ürünler yapılacak incelemelerde hayvan tüketimine uygun bulunursa Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilecek, uygun değilse imha edilecek.

'Hijyen hak getire, soğuk zincir de ne ola ki!' Kütahya'dan Antalya'ya otobüsle kilolarca eti böyle taşıdılar

