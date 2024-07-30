Kaçak kasaplara şok baskın! Kilolarca tarihi geçmiş eti vatandaşa satacaklarmış

30 Temmuz 2024 12:50 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 13:07

Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi'nde ruhsatsız olarak kasap faaliyeti yürüten dükkanlara şok baskın düzenlendi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan baskınlarda kilolarca tarihi geçmiş ve etiketsiz et ele geçirildi.

Durum üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Gıda Denetim Ekiplerinin de geldiği baskın yerinde etlerde incelemelerde bulunuldu.

VATANDAŞLARA TARİHİ GEÇMİŞ ETLERİ SATACAKLARMIŞ

Baskında 42 kilogram kırmızı et, 161 kilogram ise tavuk etine el konuldu. İşletme sahibi Hasan Hüsen D., aldıkları etleri önceki gün özel bir firmanın dağıtıcısından para karşılığında aldığını etlerin tarihinin geçtiğini bilmediğini söylemesi üzerine firmaya ait dağıtıcı olay yerine çağrıldı. Gelen dağıtım aracında da incelemelerde bulundu.

Araç içerisinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken aynı zamanda firmaya ait depolarda da incelemelerin yapılacağı belirtildi. Kasap dükkanından geçirilen etler, imha edilmek üzere götürülürken iş yerine ise cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.