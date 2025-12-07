Dünyanın ilk otomatik odaklamalı gözlüğü tanıtıldı: Nereye bakarsanız orayı netliyor

Finlandiyalı teknoloji girişimi IXI, geliştirdiği otomatik odaklamalı gözlüğün resmi lansmanı öncesinde geliştirme sürecinin son aşamalarına geldiğini duyurdu. Ürünü "dünyanın ilk otomatik odaklamalı gözlüğü" olarak tanımladı. Her ne kadar Japonya merkezli Vixion firması benzer bir iddiaya sahip olsa da, IXI çerçevelerinin altında yatan teknoloji devrim niteliğinde özellikler barındırıyor.

GELENEKSEL OKUMA GÖZLÜKLERİNE TEKNOLOJİK ALTERNATİF

Teknoloji, konfor ve modanın birleşimi olarak lanse edilen IXI gözlükleri, doğrudan geleneksel okuma gözlüklerinin yerini almayı hedefliyor.

İnovasyonun merkezinde, düşük güç tüketimiyle bilinen ve akıllı telefon ekranları, dijital saatler ve LCD televizyonlarda yaygın olarak kullanılan sıvı kristal teknolojisi yer alıyor. IXI mühendisleri, lenslerin optik elementleri arasına bir sıvı kristal katmanı yerleştirmiş durumda. Çerçevenin içine gizlenen göz takip sensörleri, kullanıcının yakındaki bir nesneye baktığını algılıyor ve kristallere küçük bir elektrik voltajı uygulayarak tepki veriyor.

Kristaller, voltajın etkisiyle yeniden düzenlenip pozisyon değiştirerek lensin optik gücünü artırıyor ve anında netleme sağlıyor. Kullanıcı bakışlarını daha uzak bir noktaya çevirdiğinde ise sensörler "yakın odak" sinyalini kesiyor ve lensler normal mesafe görüş moduna geri dönüyor.

Cihazdaki pillerin boyutu göz önüne alındığında gözlüğün günlük olarak şarj edilmesi gerekiyor, ancak gece yapılacak bir şarj işlemi kullanıcılar için sorunsuz bir deneyim vadediyor.

Cihazın tüm elektronik bileşenleri Finlandiya'da üretilirken, çerçevelerin son işlemleri İtalya'da el işçiliğiyle gerçekleştirilecek. Ekip, ayarlanabilir saplar, burunluk ve pantoskopik eğim özelliklerine sahip birkaç farklı çerçeve seçeneği sunmayı planlıyor. Şirket, geliştirdikleri yöntemin gözlük satın alma alışkanlıklarını tamamen değiştireceğine inanıyor. Böylelikle kullanıcılar stilden ödün vermeden kendilerine mükemmel uyan bir seçeneğe sahip olabilecek.

Henüz geliştirme aşamasında olduğu için IXI cephesinden net bir fiyat bilgisi paylaşılmadı. Ancak şirket yetkilileri, ürünün piyasada "premium bir gözlük" olarak konumlandırılacağını doğruluyor.