Araçta sızıp kaza yaptı! 3 saat boyunca ekipler onu uyandırmaya çalıştı

Eskişehir'de direksiyon başında uyuya kalan şahıs park halindeki araca çarptı. Uyandırılamayan sürücü, ekiplerin 3 saatlik uğraşı sonucunda cam kırılarak uyandırılabildi. Alkollü olmadığını iddia eden sürücü ise yapılan testte 0.71 promil alkollü çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 16:27

Dün sabaha karşı Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen olayı görenler şaşkına döndü. Bulvardaki trafik ışıklarında 34 KGY 960 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 26 ALK 617 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazanın fark edilmesiyle ihbar üzerine olay yerine ekibi sevk edildi.

Araçta sızıp kaza yaptı! 3 saat boyunca ekipler onu uyandırmaya çalıştı

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ekipler, yapan sürücünün direksiyon başında hareketsiz halde bulunduğunu ve otomobilin kapılarının kilitli olduğunu gördü. Polis ekiplerinin araç camına vurmasına ve ışık tutmasına tepki vermeyen için olay yerine ekibi sevk edildi.

Araçta sızıp kaza yaptı! 3 saat boyunca ekipler onu uyandırmaya çalıştı

CAMI PAHALI DENİLİNCE ARKA PENCEREYİ KIRDILAR

Aracın kelebek camının pahalı olduğunu belirten ekipler, arka camı kırarak kapıları açtı. 3 saatlik çalışma soncunda araçtan indirilen şahsın direksiyon başında sızdığı tespit edildi.

Araçta sızıp kaza yaptı! 3 saat boyunca ekipler onu uyandırmaya çalıştı

ALKOLLÜ DEĞİLİM DEDİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü alkol kullanmadığını iddia etse de yapılan kontrolde 0.71 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

#kaza
#trafik kazası
#polis
#itfaiye
#sürücü
#Aracın Içinde Konum
#Alkol Testi
#Yaşam
