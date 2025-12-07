Yılbaşında tatil yapacaklar dikkat! Türkiye’nin en iyi kış tatili rotaları belli oldu! Bakmadan karar vermeyin

KAR SEVENLER İÇİN GÖZÜ KAPALI TERCİH

Türkiye’de kış tatili yapılmak istendiğinde ilk akla gelen tabii ki kar tatili oluyor. Kar tatili sezonu ise Aralık ayı itibariyle açılıyor. Uluslararası standartlara sahip kayak tesisleri ise hem profesyonel hem de acemi kayakçılar için keyifli bir tatil teklifi sunuyor. Bu kapsamda her ne kadar çok klasikleşmiş olsa da Bursa’da yer alan Uludağ hem ulaşım kolaylığı hem de pist çeşitliliği ile kar tatili yapmak isteyenlerin en popüler destinasyonlarının başında yer alıyor.

Daha saki bir atmosfer isteyenler için Kartalkaya iyi bir seçenek olurken, Palandöken profesyonel kayakçılara uzun pistleri ile davetiye çıkarıyor. İç Anadolu’da ise Ilgaz Dağı2ndaki kayak tesisleri keyifli bir kar tatilinin anahtarı olarak görülüyor.