Yılbaşında tatil yapacaklar dikkat! Türkiye’nin en iyi kış tatili rotaları belli oldu! Bakmadan karar vermeyin

Yılbaşında iş ve okul hayatından uzaklaşıp kafa dinlemek isteyen pek çok kişi tatil için plan yapmaya başladı bile. Ancak günlük hayatta uzaklaşıp keyifli bir tatil geçirmek isteyenler için karar vermek Türkiye’de hayli zor. Çünkü cezbedici birçok farklı alternatif bulunuyor. Sakinlik isteyen, karın tadını çıkarayım diyen veya kaplıca sularında şifalanmayı planlayanlar için farklı rotalar bulunuyor. Bu kapsamda karar vermeyi kolaylaştıracak Türkiye’nin en iyi kış tatili rotalarını bir araya getirdik…
Bu sene yılbaşında resmi tatil 1 gün olsa bile birçok özel şirket yılbaşı tatilini 9 güne uzattığını duyurdu. Diğer yandan yıllık izinlerden kullanılacak bir günlük izin de hafta sonu tatili ile birlikte yılbaşı tatilini 4 güne uzatacak. Bu da milyonlarca kişi için küçük bir kış tatili imkanı doğuracak.
Yaz tatili geçeli aylar olurken, masa başında yeni bir tatilin hayalini kuranlar için ise Türkiye’de birbirinden farklı tatil alternatifleri bulunuyor. Diğer yandan yazlık bölgelerdeki oteller ve konaklama tesisleri kış tatilini değerlendirmek için fiyatlarda indirimler uyguluyor. Ayrıca havaların soğumasıyla değişen bitki örtüsü ile oluşan manzaralar kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Türkiye coğrafi konumuyla dört mevsimin de yaşandığı bir ülke olarak, her mevsim tatil yapmak isteyenler için cazip alternatifler sunuyor. Bir yandan karın tadını doyasıya çıkabileceğiniz tesisler, diğer yandan kaplıcaların sıcak sularında gevşeyebileceğiniz havuzlar tatil keyfini ikiye katlıyor. Bu kapsamda bakmadan karar vermemeniz gereken Türkiye’nin en iyi kış tatili rotaları şu şekilde listeleniyor…
Türkiye’de kış tatili yapılmak istendiğinde ilk akla gelen tabii ki kar tatili oluyor. Kar tatili sezonu ise Aralık ayı itibariyle açılıyor. Uluslararası standartlara sahip kayak tesisleri ise hem profesyonel hem de acemi kayakçılar için keyifli bir tatil teklifi sunuyor. Bu kapsamda her ne kadar çok klasikleşmiş olsa da Bursa’da yer alan Uludağ hem ulaşım kolaylığı hem de pist çeşitliliği ile kar tatili yapmak isteyenlerin en popüler destinasyonlarının başında yer alıyor.
Daha saki bir atmosfer isteyenler için Kartalkaya iyi bir seçenek olurken, Palandöken profesyonel kayakçılara uzun pistleri ile davetiye çıkarıyor. İç Anadolu’da ise Ilgaz Dağı2ndaki kayak tesisleri keyifli bir kar tatilinin anahtarı olarak görülüyor.
Türkiye coğrafi konumu itibariyle jeotermal bir zenginliğe sahip. Elbette yurdun pek çok yerine çıkan kaplıcalar da içeriğinde yer alan farklı minerallerle sağlık turizminde önemli bir yer kaplıyor. Kış tatilinde kayak ve soğuk hava ile uğraşmak yerine kendini sıcak kalıca sularına bırakmak isteyenler için ise termal bölgeler kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin termal alanında en gelişmiş ve ünlü ili olan Afyonkarahisar farklı bütçelere hitap eden tesisleri ile kış tatili yapacakların değerlendirmesi gereken destinasyonlardan biri. Ayrıca Yalova ve Bursa’daki termal oteller de ulaşım kolaylığı açısından hafta sonu kaçamak yapmak isteyenler tarafından sıkça tercihe diliyor.
Kartpostallık manzaraların içinde sakin bir tatil yapmak pek çok kişinin hayalidir. İşte Abant ve Gölcük böyle bir tatil geçirmek isteyenler için tam isabet.
Diğer yandan Dünya çapından milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya’da kış tatilini keyifle geçirmek isteyenlerin değerlendirmesi gereken rotalardan. Peri bacalarını görmek, balonla gökyüzünde uçmak, çömlek yapımını deneyimlemek ve muhteşem lezzetleri ile gastronomi açısından da mutlu olmak isteyenler için aralık ayı yılın en güzel dönemlerinden biri olarak nitelendiriliyor.
DERİN ORMANLARDA KIŞ MANZARALARI
Karadeniz Bölgesi yılın her döneminde bakmaya doyulmayan manzaralara ev sahipliği yapıyor. Ancak özellikle Rize ve Artvin yaylaları kışın ayrı bir güzel oluyor. Ulaşım konusunda diğer bölgelere oranla zorluk yaşatsa da varıldığında yaşattığı büyük keyif tüm zahmetleri unutturuyor. En bilinenler arasında Ayder yaylası kar altındaki kaplıcalarıyla öne çıkarken, Borçka’daki Karagöl, kış tatilinde doğanın içinde olmak isteyenlere büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
Farklı yemekler yiyeyim, farklı kültürlere tanıklık edeyim ama şehirden de uzaklaşmayım diyenler için ilk durak Mardin olacaktır. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve tarihi dokusunu iliklerinize kadar hissettiren Mardin kısa bir tatil yapacaklar için en uygun destinasyonlardan biri. Bir diğer tatil şehri ise Eskişehir. Tarihi Odun Pazarı, çi böreği ve şehir merkezindeki sergi ve müzeleriyle kısa süreli tatiller için biçilmiş kaftan olan Eskişehir aynı zamanda kolay ulaşım seçenekleri ile tatilcileri bekliyor.