Spor
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Okan Buruk onay verdi! Transfer listesine sürpriz bir isim girdi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un onay verdiği bir isim transfer listesinin en başına alındı. İşte detaylar...

Okan Buruk onay verdi! Transfer listesine sürpriz bir isim girdi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler yeniden Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi... Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların hedefi, 3 puan.

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de adını tarihe yazdırmak isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Okan Buruk onay verdi! Transfer listesine sürpriz bir isim girdi

EMRE CAN LİSTENİN BAŞINDA

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can için resmi adım atmaya hazırlanıyor. Son haftalarda orta saha ve savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'ın bu bölgeyi tek bir hamleyle kapatmak istediği öne sürüldü.

Okan Buruk onay verdi! Transfer listesine sürpriz bir isim girdi

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Okan Buruk'un da Emre Can'ın her iki pozisyonda da oynaması nedeniyle ellerini güçlendireceğini vurgulayarak, transfere onay verdiği iddia edildi.

#Spor
#Spor
