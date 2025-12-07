Okan Buruk onay verdi! Transfer listesine sürpriz bir isim girdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler yeniden Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi... Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların hedefi, 3 puan.

Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de adını tarihe yazdırmak isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi için de hazırlıklarını sürdürüyor.

EMRE CAN LİSTENİN BAŞINDA

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'un kaptanı Emre Can için resmi adım atmaya hazırlanıyor. Son haftalarda orta saha ve savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'ın bu bölgeyi tek bir hamleyle kapatmak istediği öne sürüldü.

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Okan Buruk'un da Emre Can'ın her iki pozisyonda da oynaması nedeniyle ellerini güçlendireceğini vurgulayarak, transfere onay verdiği iddia edildi.