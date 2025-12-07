Göztepe - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, bugün saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.

KOLTUKTA CİHAN AYDIN OLACAK

Göztepe - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Cihan Aydın görev yapacak. Aydın’a AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.