Kocaelispor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bugün saat 17.00’de Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Altay’ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

VAR KOLTUĞUNDA ŞANSALAN OLACAK

Kocaelispor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Süleyman Özay ile Mehmet Türkmen ise AVAR’da görev yapacak.