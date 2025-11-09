Dursun Özbek'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran açıklama! Messi transferi için müjdeyi verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Boğaziçi Spor Zirvesi"ne katıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili iddialı konuşan Dursun Özbek, son dönemin en çok konuşulan konularından Lionel Messi transferiyle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 8'DE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanan sarı-kırmızılı futbol takımının turnuvadaki performansını ve hedeflerini değerlendiren Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi, çok çetin bir yer. Çok önemli takımlar oynuyor. Hedeflerimiz hep yüksek. İlk 8'de çıkmak Galatasaray için çok önemli. İlk 8'de veya ilk 16'da çıkarak yola devam etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Gevşemeden ve konsantrasyonu kaybetmeden bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hedefimize ulaşacağımızı ve taraftarımızı memnun edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.

MESSİ SORUSUNA CEVAP

ABD'de MLS'e verilecek 4 aylık arada Inter Miami forması giyen Lionel Messi'nin sarı kırmızılara kiralanacağı iddiası gündeme bomba gibi oturmuştu. Başkan Özbek, "Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"EKONOMİMİZ BU TRANSFERİ YAPMAYA MÜSAİT"

"Galatasaray'ın en başarılı olduğu noktalardan biri yaptığı transferler. Takımı muhafaza ettik. Başarılı bir takım kurduk. Çıtayı da çok yükselttik. Türk futbolunun en yüksek maliyetli transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik yapısının bu transfer için uygun olmadığına dair eleştiri aldık. Galatasaray'ın geldiği ekonomik seviye bu transferleri yapmak için müsait. Sürdürülebilir bir finansal yapı yakaladık. Bu yapıyı bozacak hiçbir faaliyetin içine girmiyoruz. Özellikle Avrupa'da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için gerekeni yapacağız." diye konuştu.

"ONU DA TAMAMLARSAK YÖNETİMİMİ BAŞARILI SAYARIM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, faaliyet dışı gelirlerle kulübün mali yapısında önemli ilerleme kaydettiklerini söyledi. 2022’de yeniden başkan seçildikten sonra 3 ana hedef belirlediklerini belirten Özbek, bu doğrultudaki çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Birincisi finansal yapıyı düzeltmek. Faaliyet dışı gelirlerle finansal yapıyı bir yere getirebileceğimizi gördük ve yaptık. İkinci husus tesisleşme. Maalesef Galatasaray tesisleşmede yeteri kadar aktif olmadı. İkinci hedef tesisleşmeyi tamamlamak. Üçüncü hedef olarak da sportif başarıyı koyduk. Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz. Finansal boyutuna ulaştığımızı düşünüyorum. Futbolu Kemerburgaz'a taşıdık. Diğer branşlar için inşaata başlayacağız. Finansal yapının sürdürülebilir olmasını ve tesisleşmeyi tamamladığımız gün beni ve yönetimimi başarılı kabul edeceğim."