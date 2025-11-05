Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Messi'nin Galatasaray'a geleceği iddia edildi! Tek şartı var

Ara transfer dönemi için şimdiden hazırlıklara başlayan Galatasaray iddialara göre dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgileniyor. MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldızın ise 4 aylığına sarı-kırmızılılarda forma giyebileceği iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Messi'nin Galatasaray'a geleceği iddia edildi! Tek şartı var
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 17:54

'nde ve 'de sezona başarılı bir şekilde başlayan , kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemine hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde orta saha ve stoper rotasyonunu genişletmek için çalışmalar yapacağı iddia edilmişti. Son ortaya atılan iddialara göre ise Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Messi'nin Galatasaray'a geleceği iddia edildi! Tek şartı var

MESSİ 4 AYLIĞINA GALATASARAY'A TRANSFER OLABİLİR

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın ifadelerine göre Galatasaray, ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen ile ilgileniyor.

Messi'nin Galatasaray'a geleceği iddia edildi! Tek şartı var

Arjantinli yıldızın 2026 Dünya Kupası'na 4 ay kala MLS'in sona ermesinden dolayı başka bir takımda forma giymek istediği iddia ediliyor. 4 aylığına yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi.

Messi'nin Galatasaray'a geleceği iddia edildi! Tek şartı var

LİONEL MESSİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Uzundurukan'ın iddialarına göre menajerler tarafından Messi, Galatsaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise durumu yakından takip ettiği iddia edildi.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#süper lig
#mls
#lionel messi
#Messi Transfer
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.