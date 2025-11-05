Messi'nin Galatasaray'a geleceği iddia edildi! Tek şartı var

Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de sezona başarılı bir şekilde başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için ara transfer dönemine hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde orta saha ve stoper rotasyonunu genişletmek için çalışmalar yapacağı iddia edilmişti. Son ortaya atılan iddialara göre ise Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı ara transfer döneminde renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

MESSİ 4 AYLIĞINA GALATASARAY'A TRANSFER OLABİLİR

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın ifadelerine göre Galatasaray, MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi ile ilgileniyor.

Arjantinli yıldızın 2026 Dünya Kupası'na 4 ay kala MLS'in sona ermesinden dolayı başka bir takımda forma giymek istediği iddia ediliyor. 4 aylığına yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi.

LİONEL MESSİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Uzundurukan'ın iddialarına göre menajerler tarafından Messi, Galatsaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise durumu yakından takip ettiği iddia edildi.