Nvidia hisseleri için ‘fırsat’ alarmı

Aralık 02, 2025 17:00
1
Nvidia

Yapay zekâ rallisinin gözdesi Nvidia, son düşüşle birlikte yeniden "dip seviyelerine" yaklaşırken, büyük bankalardan peş peşe "fırsat" yorumları geldi.

2

Yapay zekâ çiplerinin yıldızı Nvidia, son günlerde yatırımcıların artan endişeleriyle sert şekilde geriledi. Hisse fiyatı, şirketin AI rüzgârıyla yaşadığı rallinin ardından şimdi tarihî düşük seviyelerine doğru sürükleniyor. MarketWatch'un aktardığına göre Bank of America (BofA) analistleri, bu düşüşün aslında önemli bir alım fırsatına dönebileceğini söylüyor.

3

Nvidia şu anda yaklaşık 25’lik ileriye dönük F/K oranıyla işlem görüyor. BofA analisti Vivek Arya, bu seviyenin geçmişteki iki kritik dip dönemine (Ekim 2023 ve Temmuz 2022) oldukça benzediğini hatırlatıyor.

4

Arya’ya göre Nvidia’da tablo genelde şöyle işliyor: Çarpan bu seviyelere indiğinde, hisse genellikle 3 ila 6 ay içinde yeniden 30–40 bandına doğru tırmanıyor. Son beş yılın medyan F/K seviyesi ise 37. Yani analiste göre, yaşanan geri çekilme çok daha güçlü bir toparlanmanın habercisi olabilir.

5

Bu sırada rakip cephede de hareketlilik vardı. Google’ın geçtiğimiz ay tanıttığı Gemini 3 modeli, Alphabet hisselerini ciddi ölçüde yukarı taşımıştı. Google’ın, modeli eğitirken Nvidia GPU’ları yerine kendi TPU’larını kullanmasıysa yatırımcıların kafasını biraz karıştırdı. “Nvidia pazar payını koruyabilecek mi?” sorusu işte tam burada büyüdü.

6

Ama Arya, bu endişenin abartıldığını düşünüyor. Ona göre çip arzı hâlâ sıkı, ayrıca Nvidia’nın TSMC’den aldığı “tahsis önceliği” müşterilerin kısa vadede başka çözümlere yönelmesini zorlaştırıyor. Google’ın özel çipleri ise şimdilik “sadece Google veri merkezlerinde” test ediliyor; Nvidia çipleri ise çok daha yaygın bir standart.

7

MORGAN STANLEY: “NVİDİA HÂLÂ HAKİM OYUNCU”

Morgan Stanley analisti Joseph Moore da Nvidia’nın “hakim pazar payını” koruyacağı görüşünde. TPU’lar ve ASIC tabanlı çözümlerin yaptığı tehdidi abartılı buluyor ama yatırımcı algısının ne zaman pozitife döneceğine dair net bir işaret görmediğini de ekliyor—yani biraz ihtiyatlı bir ton var.

8

Moore ayrıca 2026’da Broadcom ve AMD’nin AI çip gelirlerinin, Nvidia’ya kıyasla “bir miktar daha hızlı” büyüyebileceğini öngörüyor. Ancak bu durumun, toplamda 205 milyar doları bulan dev bir gelir akışında tedarik zinciri sınırlamalarının bir yansıması olduğunu vurguluyor. Yani rekabetten çok, kapasite meselesi.

9

ASIL SORUN: ÇİP BULMAK

Analiste göre önümüzdeki 12 ayda Nvidia müşterileri için en büyük sorun, “yeterince çip bulabilmek” olacak. Nvidia’nın veri merkezi gelirlerinin geçen çeyrekte 51 milyar dolara ulaşması, Google’ın TPU gelirinin yaklaşık 14 katı. Hatta Nvidia’nın 10 milyar dolarlık ardışık gelir artışı bile Google’ın toplam TPU gelirinin neredeyse üç katına denk geliyor.

