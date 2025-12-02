Nvidia hisseleri için ‘fırsat’ alarmı

Ama Arya, bu endişenin abartıldığını düşünüyor. Ona göre çip arzı hâlâ sıkı, ayrıca Nvidia’nın TSMC’den aldığı “tahsis önceliği” müşterilerin kısa vadede başka çözümlere yönelmesini zorlaştırıyor. Google’ın özel çipleri ise şimdilik “sadece Google veri merkezlerinde” test ediliyor; Nvidia çipleri ise çok daha yaygın bir standart.