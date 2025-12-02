Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye hangi torbada yer alacak?

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi hakkında detayları paylaştı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılmaya başlandı.

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi açıklanan bilgilere göre 5 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. Washington DC'de bulunan F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Kura çekiminin ardından dörderli 12 grupta mücadele edecek takımlar belli olacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ KAÇINCI TORBADA?

2026 Dünya Kupası'na play-off turundan katılacak olan takımlar henüz netleşmedi. A Milli Takımımız, play-off turundan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırsa 4. torbada yer alacak.

Kura çekimi sırasında play-off yolundan gelecek olan takımları simgelemek için A, B, C ve D harfleri kullanılacak.