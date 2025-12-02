Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
 Hüseyin Bahcivan

Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye hangi torbada yer alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekim tarihi açıklandı. A Milli Takımımızın play-off turunu kazanaması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hangi torbada yer alacağı da belli oldu. Kura çekiminin ardından play-off galibiyeti durumunda Türkiye hangi grupta yer alacağı da netlik kazanacak. Vatandaşlar tarafından Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor.

Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye hangi torbada yer alacak?
02.12.2025
02.12.2025
saat ikonu 16:51

2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. (TFF) resmi internet sitesi üzerinden 2026 FIFA Dünya Kupası hakkında detayları paylaştı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacağı araştırılmaya başlandı.

Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye hangi torbada yer alacak?

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi açıklanan bilgilere göre 5 Aralık 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek. 'de bulunan F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura çekimi Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Kura çekiminin ardından dörderli 12 grupta mücadele edecek takımlar belli olacak.

Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye hangi torbada yer alacak?

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ KAÇINCI TORBADA?

'na play-off turundan katılacak olan takımlar henüz netleşmedi. A Milli Takımımız, play-off turundan 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırsa 4. torbada yer alacak.

Kura çekimi sırasında play-off yolundan gelecek olan takımları simgelemek için A, B, C ve D harfleri kullanılacak.

#türkiye futbol federasyonu
#a milli takım
#kura çekimi
#fıfa
#2026 dünya kupası
#washington dc
#Aktüel
