13°
Gülşah Durbay kaç yaşında sağlık durumu ne? Şehzadeler Belediye Başkanı yoğun bakımda

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı olan Gülşah Durbay, rutin muayeneleri için gittiği hastanede, yoğun bakım servisine alınmasıyla beraber günün araştırılan isimlerinden biri oldu.

Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 16:28

Gülşah Durbay, ve rahatsızlığı ile çok sayıda kişinin merak ettiği isim hâline geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı olan Gülşah Durbay, rutin kontroller amacıyla gittiği hastanede, değerlerindeki düşüşün belirlenmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldı.

GÜLŞAH DURBAY HASTALIĞI NE?

Bir süredir tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın, kolon kanseri nedeniyle hastanedeki düzenli takipleri sırasında kan değerlerinde azalma yaşandığı bildirildi.

Hekimler, bu düşüş doğrultusunda kan nakli yapılmasına karar verdi.

Kan naklinin daha güvenli ve düzenli şekilde uygulanabilmesi adına Durbay'ın bölümüne alındığı, bunun tedavinin doğal bir süreci olduğu açıklandı.

GÜLŞAH DURBAY NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1988 yılında Manisa'da dünyaya gelen Gülşah Durbay, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 senesinde mezun oldu.

Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanları arasında yer aldı.

Durbay, göreve başladıktan kısa bir dönem sonra, yaklaşık 14 ay önce, kolon kanseriyle mücadele ettiğini kamuoyuna duyurmuş ve bu süreçte hem görevini devam ettirmiş hem de tedavi görmüştü.

