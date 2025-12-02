Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Avrupa'daki Tesla araçlarda 'onarımı neredeyse imkansız' bir sorun tespit edildi

Hırvatistan merkezli EV Clinic, Tesla araçlardaki Çin üretimi LG bataryaların Panasonic muadillerine göre çok daha hızlı bozulduğunu raporladı. Uzmanlar, arıza yaşayan kullanıcılara bataryalarını tamir ettirmek yerine değiştirmelerini öneriyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 16:38
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 16:38

Hırvatistan merkezli bağımsız bir onarım merkezi, Çin üretimi LG bataryalara sahip Model 3 ve Model Y araçlarda "felaket" boyutunda oranları tespit edildiğini öne sürdü.

Firma tarafından yayınlanan verilere göre, Çin'in Nanjing şehrindeki LG Energy Solution tesislerinde üretilen Nikel Manganez Kobalt (NMC) hücreleri, ABD yapımı Panasonic paketlerine kıyasla çok daha kısa ömür sunuyor ve ciddi güvenlik riskleri barındırıyor.

Tesla'nın uzun süredir Çinli tedarikçilere yönelmesi, özellikle CATL tarafından üretilen LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryaların dayanıklılığı nedeniyle sektörde olumlu karşılanıyordu. Ancak EV Clinic'in incelemeleri, LG NCM811 hücrelerini kullanan Long Range ve Performance modellerinde tablonun hiç de parlak olmadığını ortaya koyuyor.

Avrupa'daki Tesla araçlarda 'onarımı neredeyse imkansız' bir sorun tespit edildi

"TAMİRİ NEREDEYSE İMKANSIZ"

Servis merkezinden elde edilen veriler ışığında konuşan uzmanlar, Tesla'nın iki ana yüksek enerji yoğunluklu bataryası arasında uçurum niteliğinde kalite farkı bulunduğunu belirtiyor.

Yapılan açıklamada, ABD üretimi Panasonic NCA paketlerinin genellikle tamir edilebilir olduğu ve hücre arızası yaşanmadan önce yaklaşık 400 bin kilometreye kadar dayanabildiği ifade edildi. LG imzalı muadillerinin ömrünün yaklaşık 240 bin kilometre civarında sona erdiği kaydediliyor.

Daha da vahim olan detay ise arızanın doğasında yatıyor. EV Clinic, LG paketli araçlarda karşılaştıkları vakaların yüzde 90'ından fazlasında hücre seviyesinde onarımın "imkansız" olduğunu vurguladı.

Avrupa'daki Tesla araçlarda 'onarımı neredeyse imkansız' bir sorun tespit edildi

HÜCRELERDEKİ DİRENÇ SORUNU

Sorunun tek bir hatalı hücreden ziyade modüller genelinde yaygın bir bozulmadan kaynaklandığı belirtiliyor. Yapılan testlerde LG hücrelerinin son derece yüksek iç direnç gösterdiği saptandı.

Bozulmanın son derece tekdüze ve şiddetli seyretmesi nedeniyle, tek bir hatalı modülün değiştirilmesi "operasyonel açıdan sürdürülemez" olarak nitelendiriliyor. Zira kalan zayıflamış hücrelerin de kısa süre içinde zincirleme reaksiyonla iflas etmesi kuvvetle muhtemel görülüyor.

Avrupa'daki Tesla araçlarda 'onarımı neredeyse imkansız' bir sorun tespit edildi

SERVİS HER AY 20 BİN EURO ZARAR EDİYOR

Electrek'e göre yaşanan durum, onarım merkezini finansal açıdan da zora sokmuş durumda. Firma, "adeta ölü" olarak nitelendirdiği LG bataryaları tamir etmeye çalışırken her ay 20 bin euronun üzerinde operasyonel kayıp yaşadığını duyurdu.

Uzmanlar, LG bataryaları arızalanan araç sahiplerine onarım yerine çıkma bir Panasonic paketi taktırmalarını veya Tesla'dan tam değişim talep etmelerini tavsiye ediyor.

