Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobilin, yol üzerindeki refüjde bulunan bir ağacı devirdikten sonra başka bir ağacın üzerine çıkarak durabilmesi, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 00:06

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunun Bursa istikametinde ilerleyen Özcan S.'nin kullandığı 42 BB 043 plakalı hatchback , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çarptığı ağacı devirdi.

Görüntüler şaşkına çevirdi! Eskişehir'de otomobil ağacın üzerine çıktı

AĞACIN ÜZERİNE ÇIKTI

Savrularak refüjdeki bir başka ağacın üzerine çıkan araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Özcan S., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Görüntüler şaşkına çevirdi! Eskişehir'de otomobil ağacın üzerine çıktı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Bilinci kapalı olan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

