Amasya'da dehşet zinciri! Mahkum ve jandarmaların bulunduğu araçlar feci kazaya karıştı

Amasya'nın Merzifon ilçesi yakınlarında, Amasya–Samsun karayolu üzerinde üç aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil, yeni araç taşıyan bir tır ve içinde adli mahkumların bulunduğu cezaevi midibüsünün karıştığı feci kaza sonucunda, aralarında mahkumlar, jandarma personeli ve araç sürücülerinin bulunduğu toplam 23 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, Amasya Valisi Önder Bakan olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Bakan, kazaya dair yaptığı açıklamada, "İstanbul’dan farklı illere transfer olan adli mahkumların içinde bulunduğu bir aracımızın Merzifon–Suluova arasında aynı güzergahta tırla sıkışma sonucu bir trafik kazası meydana geliyor. 12 mahkum, 9 jandarmamız, 2 de şoförümüz var. Hepsi yaralı. Orta ölçekli yaralı olan bir arkadaşımız var. Hepsinin şu anda sağlık durumları iyi" ifadelerine yer verdi. Yaralı 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 sürücü, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.