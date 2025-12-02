Türk sürücülerin favorisi değişti: Araç alacaklar dikkat! İşte en çok satın alınan otomobil

GÖVDE TİPLERİNE GÖRE

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,5 pay, 586 bin 232 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,4 pay ve 209 bin 963 adet satış ile sedan, yüzde 14,2 pay ve 133 bin 105 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

