İhtiyaç kredisi oranları dibi gördü! İşte 2026 öncesi en düşük faizli seçenekler

2026 yılı yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan vatandaşlar tüketici kredisi için başvuruyor. Her bankanın faiz oranı ve vade seçenekleri değişiklik gösteriyor. Peki en düşük faizli kredi hangi bankada?
İşte 150 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin 12 ay vadede ödeyeceği toplam para ve aylık taksit oranları...
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.241 TL
Toplam Ödeme: 195.639 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 16.485 TL
Toplam Ödeme: 197.817 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 16.485 TL
Toplam Ödeme: 198.567 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 16.669 TL
Toplam Ödeme: 200.778 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 15.639 TL
Toplam Ödeme: 188.416 TL
Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 17.040 TL
Toplam Ödeme: 204.485 TL
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 16.632 TL
Toplam Ödeme: 200.335 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
Faiz Oranı: %4,69
Aylık Taksit: 17.987 TL
Toplam Ödeme: 216.592 TL
Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 17.165 TL
Toplam Ödeme: 206.732 TL
Kâr Payı: %4,29
Aylık Taksit: 17.479 TL
Toplam Ödeme: 210.498 TL