13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İhtiyaç kredisi oranları dibi gördü! İşte 2026 öncesi en düşük faizli seçenekler

Aralık 02, 2025 16:21
1
İhtiyaç kredisi

2026 yılı yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan vatandaşlar tüketici kredisi için başvuruyor. Her bankanın faiz oranı ve vade seçenekleri değişiklik gösteriyor. Peki en düşük faizli kredi hangi bankada?
 

2
ON Dijital Bankacılık – 3 Ay Ertelemeli Dijital İhtiyaç Kredisi

İşte 150 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketicinin 12 ay vadede ödeyeceği toplam para ve aylık taksit oranları...

ON DİJİTAL BANKACILIK – 3 AY ERTELEMELİ DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 16.241 TL
Toplam Ödeme: 195.639 TL
 

3
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

GETİRFİNANS – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 16.485 TL
Toplam Ödeme: 197.817 TL
 

4
YAPI KREDİ – İHTİYAÇ KREDİSİ

YAPI KREDİ – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 16.485 TL
Toplam Ödeme: 198.567 TL
 

5
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

CEPTETEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
 

6
ING – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

ING – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 16.669 TL
Toplam Ödeme: 200.778 TL
 

7
Alternatif Bank – Bireysel Dijital Kredi

ALTERNATİF BANK – BİREYSEL DİJİTAL KREDİ

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 15.639 TL
Toplam Ödeme: 188.416 TL
 

8
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

ENPARA.COM – MASRAFSIZ İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 17.040 TL
Toplam Ödeme: 204.485 TL
 

9
DenizBank – İhtiyaç Kredisi

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 16.632 TL
Toplam Ödeme: 200.335 TL
 

10
TEB – İhtiyaç Kredisi

TEB – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
 

11
QNB Finansbank – İhtiyaç Kredisi

QNB FİNANSBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
 

12
QNB Finansbank – Kampanyalı Tüketici Kredisi (Yeni Müşterilere Özel)

QNB FİNANSBANK – KAMPANYALI TÜKETİCİ KREDİSİ (YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL)

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 15.878 TL
Toplam Ödeme: 191.289 TL
 

13
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,69
Aylık Taksit: 17.987 TL
Toplam Ödeme: 216.592 TL
 

14
Garanti BBVA – Tüketici Kredisi

GARANTİ BBVA – TÜKETİCİ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,04
Aylık Taksit: 17.165 TL
Toplam Ödeme: 206.732 TL

 

15
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı (Yeni Müşterilere Özel)

VAKIF KATILIM – İHTİYAÇ FİNANSMANI (YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL)

Kâr Payı: %4,29
Aylık Taksit: 17.479 TL
Toplam Ödeme: 210.498 TL
 

