13°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Barcelona'da Robert Lewandowski kararı: Resmen duyurdular!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Robert Lewandowski için The Athletic'ten flaş bir iddia geldi. Habere göre Barcelona, Robert Lewandowski ile yola devam etmeme kararı aldı ve yeni bir forvet aramaya başladı.

Barcelona'da Robert Lewandowski kararı: Resmen duyurdular!
Fenerbahçe için sürpriz transfer süreci duyuruldu. Halihazırda Barcelona Robert Lewandowski için veda kararı alırken, sözleşmesi sona erecek olan yıldız isim de menajerlik sürecine dahil oldu. Esasen ise Robert Lewandowski'nin, gelecek yaz itibarıyla kesinkes Barcelona'dan ayrılması bekleniyor.

Barcelona'da Robert Lewandowski kararı: Resmen duyurdular!

YILDIZ GOLCÜ AVRUPA PAZARINDA

Deneyimli forvetin kariyerine hangi kıtada devam edeceği merak konusu olurken, an itibarıyla Avrupa'dan pek çok takım Robert Lewandowski için resmi temaslarda bulunmaya başladı.

Barcelona'da Robert Lewandowski kararı: Resmen duyurdular!

ROBERT LEWANDOWSKI VE BARCELONA İLE BU SEZONU

Barcelona ile yeni takvim yılında 15 maçta süre alan Robert Lewandowski, 8 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

POLONYALI FORVET BARCELONA'YA NEREDEN GELMİŞTİ?
Deneyimli golcü, 2022 yazında Bayern Münih'ten ayrılmış ve Barcelona'ya imza atmıştı.
#Futbol
#Spor
