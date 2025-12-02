Barcelona'da Robert Lewandowski kararı: Resmen duyurdular!

Fenerbahçe için sürpriz transfer süreci duyuruldu. Halihazırda Barcelona Robert Lewandowski için veda kararı alırken, sözleşmesi sona erecek olan yıldız isim de menajerlik sürecine dahil oldu. Esasen ise Robert Lewandowski'nin, gelecek yaz itibarıyla kesinkes Barcelona'dan ayrılması bekleniyor.

YILDIZ GOLCÜ AVRUPA PAZARINDA

Deneyimli forvetin kariyerine hangi kıtada devam edeceği merak konusu olurken, an itibarıyla Avrupa'dan pek çok takım Robert Lewandowski için resmi temaslarda bulunmaya başladı.

ROBERT LEWANDOWSKI VE BARCELONA İLE BU SEZONU

Barcelona ile yeni takvim yılında 15 maçta süre alan Robert Lewandowski, 8 kez ağları havalandırırken 1 de asist yaptı.