 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hamlesi: Transferde büyük sürpriz!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için farklı bir senaryo devreye girdi. Esasen ise uzun vadeli transfer planlamaları yapan Galatasaray yönetimi, Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif bir ismi sürece dahil etti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hamlesi: Transferde büyük sürpriz!
Burak Ayaydın
02.12.2025
02.12.2025
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için rotasyon kritiği başladı. Halihazırdaki kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile değişimli oynayabilecek bir stoper transfer etmeye karar verdi.

GALATASARAY'DA ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN POZİSYONUNA TRANSFER

Galatasaray'ın uzun vadeli planlamaları kapsamında, Abdülkerim Bardakcı için yeni bir süreç gelişti. Savunmadaki varyasyonları artırmak isteyen Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı rotasyona alabilecek bir stoper arayışına girişti! Ayrıca da sarı kırmızılıların, bu hamleyle birlikte Abdülkerim Bardakcı'nın forma teslim sürecini de gözettiği düşünülüyor.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hamlesi: Transferde büyük sürpriz!

GALATASARAY'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ HEDEFLERİ

Abdülkerim Bardakcı'nın pozisyonuna; potansiyelli bir stoper transfer etmek isteyen Galatasaray, ayrıca sol kanat ve orta saha için de çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hamlesi: Transferde büyük sürpriz!

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN GALATASARAY KARİYERİ

2022 yazında 2.8 milyon Euro bedelle transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 144 maça çıkmış ve 15 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hamlesi: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR?
Yıldız savunmacının, Galatasaray ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
