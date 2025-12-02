Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı hamlesi: Transferde büyük sürpriz!

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için rotasyon kritiği başladı. Halihazırdaki kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile değişimli oynayabilecek bir stoper transfer etmeye karar verdi.

GALATASARAY'DA ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN POZİSYONUNA TRANSFER

Galatasaray'ın uzun vadeli planlamaları kapsamında, Abdülkerim Bardakcı için yeni bir süreç gelişti. Savunmadaki varyasyonları artırmak isteyen Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı rotasyona alabilecek bir stoper arayışına girişti! Ayrıca da sarı kırmızılıların, bu hamleyle birlikte Abdülkerim Bardakcı'nın forma teslim sürecini de gözettiği düşünülüyor.

GALATASARAY'DA ARA TRANSFER DÖNEMİ HEDEFLERİ

Abdülkerim Bardakcı'nın pozisyonuna; potansiyelli bir stoper transfer etmek isteyen Galatasaray, ayrıca sol kanat ve orta saha için de çalışmalara başladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN GALATASARAY KARİYERİ

2022 yazında 2.8 milyon Euro bedelle transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 144 maça çıkmış ve 15 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı.