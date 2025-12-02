TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı ne zaman nerede olacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 47 ildeki toplam 340 arsayı satışa çıkararak yatırımcılara yeni imkânlar sunuyor.

11-12 Aralık 2025’te yapılacak açık artırmalarda katılımcılar, arsaları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade opsiyonuyla edinebilecek; peşin ödemelerde ise yüzde 20 iskonto uygulanacak.

Fiziki müzayede adresleri:

İstanbul: TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu – Küçükçekmece

Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri – Macunköy / Yenimahalle

Fiziki katılım mümkün olduğu gibi, isteyenler çevrim içi teklif vererek de açık artırmaya katılabilecek.

TOKİ 47 İLDE 340 ARSA SATIŞI HANGİ İLLER?

TOKİ’nin satış listesinde 47 il bulunuyor.

O illerin listesi şöyle:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.