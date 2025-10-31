Başakşehir'den son dakika galibiyeti: Kocaelispor'da seri bozuldu!

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Kocaelispor'u 1-0 ile geçti. Ev sahibi takım adına galibiyet golü, 90+1'de Eldor Shomurodov'dan geldi. Diğer tarafta ise yeşil siyahlılarda, 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Murat Şener.
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku (Dk. 22 Ba), Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Kemen), Yusuf Sarı (Dk. 90+4 Ebosele), Crespo (Dk. 73 Selke), Nuno Da Costa (Dk. 63 Brnic), Shomurodov.
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Dijksteel, Smolcic, Keita (Dk. 77 Samet Yalçın), Show (Dk. 90+3 Furkan Gedik), Agyei (Dk. 77 Churlinov), Linetty (Dk. 65 Can Keleş), Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 85 Boende).
Gol: Dk. 90 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir).
Sarı kartlar: Dk. 62 Berat Özdemir, Dk. 90+2 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir), Dk. 88 Ahmet Oğuz, Dk. 88 Balogh (Kocaelispor).