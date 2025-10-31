Menü Kapat
18°
Editor
 | Burak Ayaydın

Arda Turan'a ağır sözler: Shakhtar Donetsk için Ukrayna basınında sert eleştiriler yapıldı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk; inişli çıkışlı performanslar gösterirken, Ukrayna basını da genç hocayı gündeme taşıdı. Esasen ise Ukraynalı gazeteci Oleksandr Sazhko, Arda Turan'ı ve Shakhtar Donetsk sürecini çarpıcı tespitlerle eleştirdi.

Arda Turan'a ağır sözler: Shakhtar Donetsk için Ukrayna basınında sert eleştiriler yapıldı!
Burak Ayaydın
31.10.2025
31.10.2025
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürpriz mağlubiyetler alırken, Ukrayna basını da sonuçları eleştirdi. Halihazırdaki Arda Turan hamlelerinden memnun olmayan gazeteci Oleksandr Sazhko, 'bu saatten sonraki zaferlerin ne kadar anlamı olabilir ki?' sorusunu sordu.

Arda Turan'a ağır sözler: Shakhtar Donetsk için Ukrayna basınında sert eleştiriler yapıldı!

'ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK'TE HİÇBİR DEĞER OLUŞTURMADI' ÇIKIŞI!

Arda Turan'ı eleştiren Oleksandr Sazhko, "Arda Turan, son 5 ayda ortaya koyduğu çalışmaların bir sonucu olarak gösterebileceği hiçbir şey bırakmadı. Beşiktaş'ı görkemli bir şekilde eledi ve o dönemde hepimiz çok etkilendik. Tabii ayrıca Shakhtar'ın beklenmedik biçimde çok ilginç bir teknik direktör bulduğunu da düşündük. Ancak kısa sürede ortaya çıktı ki sorun Beşiktaş'taydı ve daha sonra Lausanne'a da elenerek Avrupa kupalarına veda ettiler. Açıkçası Shakhtar, son iki üç ayda yer aldığı turnuvalarda neredeyse hiçbir şey göstermedi! Ligde zaten 9 puan kaybedildi ve yıllardır ilk kez ağır bir yenilgi alındı. Ardından ise Avrupa Ligi elemelerinde Panathinaikos'a elenildi ve teknik direktörü ayrılmak isteyen dağınık bir Legia'ya da Konferans Ligi'nde kaybedildi. En nihayetinde de Ukrayna Kupası’nda Dinamo Kiev hüsranı yaşandı." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'a ağır sözler: Shakhtar Donetsk için Ukrayna basınında sert eleştiriler yapıldı!

"ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK İLE LİGİ KAZANSA NE FARK EDER?"

Daha sonra ise sözlerine lig etabı detayıyla devam eden Sazhko, "Shakhtar Donetsk artık Ukrayna futbolunun lideri gibi görülmüyor ve Avrupa'da da pek desteklenmiyor. Yani Shakhtar hala pazar günü lig maçını kazanabilir, hatta ardından ligi de kazanabilir. Ancak bu bir başarı olmaz. Zaten problem de burada yatıyor. Ukrayna'da açık ara finansal üstünlüğü olan Shakhtar Donetsk, ligi baskın bir biçimde kazanmak zorunda. Başka herhangi bir sonuç, başarısızlıktır. Son olarak da Arda Turan, şu ana kadar baskın bir güç izlenimi veremedi. Sadece sahip olduğu çok daha büyük kaynaklar sayesinde sezonu ucundan kurtarabilir ama bu durum, ne bir teknik direktörün ne de yönetimin kaliteli işler yaptığı anlamına gelir!" analizlerini yaptı.

Arda Turan'a ağır sözler: Shakhtar Donetsk için Ukrayna basınında sert eleştiriler yapıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

SHAKHTAR DONETSK'İN DEĞERİ DİĞER TAKIMLARDAN FAZLA MI?
Arda Turan'ın ekibi, an itibarıyla Ukrayna'nın en pahalı takımı ve kendisine en yakın kulübe de yaklaşık 73 milyon Euroluk fark atmış durumda.
