Serie A'da Cremonese çıkışı: Başarılar bütçeyi aştı!

İtalya'da tüm gözler Cremonese'ye çevrildi. Serie A'nın neredeyse en düşük bütçeli takımı olan Cremonese, Davide Nicola ile özel bir performans gösterdi ve lig tablosunda 8. sırada yer aldı.
Düşük bütçesine rağmen şu ana kadar sadece Inter'e mağlup olan Cremonese, diğer 8 lig maçında ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik ile toplamda 14 puana ulaştı! Halihazırdaki başarısıyla ve karşılaşmalarda 6 ile 8 arasında İtalyan oyuncuya şans vermesiyle farklı bir çizgide olan Davide Nicola, şu an için Cremonese ile Serie A'da farklı bir ivmelenme yakaladı.
Leicester City'nin efsane ismi Jamie Vardy, geçtiğimiz Eylül ayında Cremonese'ye imza atmış ve şu ana kadar Serie A temsilcisi ile 5 maça çıkıp, 333 dakika sahada kalmıştı. Ayrıca bu dönemde 1 de gol atan 38 yaşındaki İngiliz forvet, İtalya deneyimini Cremonese ile yaşamaya karar vermişti.