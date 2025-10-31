Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Serie A'da Cremonese çıkışı: Başarılar bütçeyi aştı!

Serie A ekiplerinden Cremonese, kısıtlı bütçesiyle zor işler başardı. Esasen ise Davide Nicola yönetimindeki İtalya temsilcisi, Serie A'nın 9. haftası itibarıyla sınırları epey zorladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serie A'da Cremonese çıkışı: Başarılar bütçeyi aştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 19:25

İtalya'da tüm gözler Cremonese'ye çevrildi. 'nın neredeyse en düşük bütçeli takımı olan Cremonese, Davide Nicola ile özel bir performans gösterdi ve lig tablosunda 8. sırada yer aldı.

Serie A'da Cremonese çıkışı: Başarılar bütçeyi aştı!

CREMONESE'DEN 9 MAÇTA 14 PUAN

Düşük bütçesine rağmen şu ana kadar sadece Inter'e mağlup olan Cremonese, diğer 8 lig maçında ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik ile toplamda 14 puana ulaştı! Halihazırdaki başarısıyla ve karşılaşmalarda 6 ile 8 arasında İtalyan oyuncuya şans vermesiyle farklı bir çizgide olan Davide Nicola, şu an için Cremonese ile Serie A'da farklı bir ivmelenme yakaladı.

Serie A'da Cremonese çıkışı: Başarılar bütçeyi aştı!

JAMIE VARDY DE CREMONESE'DE!

Leicester City'nin efsane ismi Jamie Vardy, geçtiğimiz Eylül ayında Cremonese'ye imza atmış ve şu ana kadar Serie A temsilcisi ile 5 maça çıkıp, 333 dakika sahada kalmıştı. Ayrıca bu dönemde 1 de gol atan 38 yaşındaki İngiliz forvet, İtalya deneyimini Cremonese ile yaşamaya karar vermişti.

Serie A'da Cremonese çıkışı: Başarılar bütçeyi aştı!

Sıkça Sorulan Sorular

CREMONESE'NİN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
77.15 milyon Euroluk yatırımı olan Serie A temsilcisi, ligde sadece Lecce'den (75.38 milyon Euro) daha fazla değere sahip durumda.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!
Mohamed Salah için 170+50 milyon Euroluk teklif!
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#serie a
#Cremonese
#Davide Nicola
#Jamie Vardy
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.