Mohamed Salah için 170+50 milyon Euroluk teklif!

Mohamed Salah'a Suudi Arabistan yetkilileri tarafından reddedilmesi zor bir teklif sunuldu. Esasen ise Liverpool'da uzun yıllardır özel performanslar gösteren yıldız hücumcuya, 170+50 milyon Euroluk kontrat önerildi.

MOHAMED SALAH'A ÖZEL ANLAŞMA!

Mohamed Salah'ı uzun zamandır Suudi Arabistan'da görmek isteyen futbol yetkilileri; an itibarıyla vites yükseltti!

İşte Mohamed Salah'a önerilen sözleşmenin temel maddeleri:

- İstediği kulübü seçebilecek.

- Yıllık 170 milyon Euro + eklentiler.

- Turizm elçisi olacak (Yıllık 50 milyon Euronun üstünde bir gelir).

- Transfer olacağı kulüpten pay verilecek.

- Transferlerde ve teknik direktör seçiminde söz hakkı olacak.

- İstediği ev ve istediği arabalar verilecek.

MOHAMED SALAH VE LIVERPOOL İLE BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'un 33 yaşındaki efsane ismi, yeni takvim yılında takımıyla 13 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.