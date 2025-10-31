Mohamed Salah için 170+50 milyon Euroluk teklif!

Kategoriler
Mohamed Salah'a Suudi Arabistan yetkilileri tarafından reddedilmesi zor bir teklif sunuldu. Esasen ise Liverpool'da uzun yıllardır özel performanslar gösteren yıldız hücumcuya, 170+50 milyon Euroluk kontrat önerildi.
Mohamed Salah'ı uzun zamandır Suudi Arabistan'da görmek isteyen futbol yetkilileri; an itibarıyla vites yükseltti!
İşte Mohamed Salah'a önerilen sözleşmenin temel maddeleri:
- İstediği kulübü seçebilecek.
- Yıllık 170 milyon Euro + eklentiler.
- Turizm elçisi olacak (Yıllık 50 milyon Euronun üstünde bir gelir).
- Transfer olacağı kulüpten pay verilecek.
- Transferlerde ve teknik direktör seçiminde söz hakkı olacak.
- İstediği ev ve istediği arabalar verilecek.
Liverpool'un 33 yaşındaki efsane ismi, yeni takvim yılında takımıyla 13 maça çıkmış ve 4 gol ile 3 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.