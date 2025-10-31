Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Haziran ayrılığı: Yeni transfer için çalışmalar başladı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için ayrılık kararı netleşti. Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Eğribayat sonrası için transfer çalışmalarına da başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Haziran ayrılığı: Yeni transfer için çalışmalar başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 18:46

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın veda tarihi olarak Haziran ayı belirlendi. Esasen ise Süper Lig devi, İrfan Can Eğribayat sonrası için yerli kaleci hamlesini tasarladı.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN EĞRİBAYAT VEDASI

Bir dönem için Fenerbahçe'nin kalesini devralan ama son zamanlardaki performansıyla tartışma sebebi olan İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçındaki son dakika hatasıyla takımına puanlar kaybettirmiş ve adeta bardağı taşıran son damlayı da eklemişti! Sürecin ardından formadan ciddi anlamda uzak kalan İrfan Can Eğribayat için en nihayetinde ayrılık kararı çıktı ve Fenerbahçe yönetimi yeni bir eldiven için araştırma sürecine girişti.

Fenerbahçe'de Haziran ayrılığı: Yeni transfer için çalışmalar başladı!

FENERBAHÇE'DE YERLİ KALECİ ARAYIŞI

Fenerbahçe'nin kale pozisyonu için hazırladığı transfer listesi, genç ve potansiyelli isimlerden oluştu. Ayrıca da sarı lacivertlilerin, sürpriz bir gurbetçi hamlesi yapması da gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Haziran ayrılığı: Yeni transfer için çalışmalar başladı!

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 53 maça çıkan İrfan Can Eğribayat, bu süreçte 51 gol yemiş ve tam 20 karşılaşmada da skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.

Fenerbahçe'de Haziran ayrılığı: Yeni transfer için çalışmalar başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN FENERBAHÇE İLE KAÇ YILLIK KONTRATI VARDI?
27 yaşındaki kalecinin, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de Romelu Lukaku kritiği: Fırsat transferi!
Kylian Mbappe Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü aldı!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.