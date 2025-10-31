Fenerbahçe'de Haziran ayrılığı: Yeni transfer için çalışmalar başladı!

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın veda tarihi olarak Haziran ayı belirlendi. Esasen ise Süper Lig devi, İrfan Can Eğribayat sonrası için yerli kaleci hamlesini tasarladı.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN EĞRİBAYAT VEDASI

Bir dönem için Fenerbahçe'nin kalesini devralan ama son zamanlardaki performansıyla tartışma sebebi olan İrfan Can Eğribayat, Alanyaspor maçındaki son dakika hatasıyla takımına puanlar kaybettirmiş ve adeta bardağı taşıran son damlayı da eklemişti! Sürecin ardından formadan ciddi anlamda uzak kalan İrfan Can Eğribayat için en nihayetinde ayrılık kararı çıktı ve Fenerbahçe yönetimi yeni bir eldiven için araştırma sürecine girişti.

FENERBAHÇE'DE YERLİ KALECİ ARAYIŞI

Fenerbahçe'nin kale pozisyonu için hazırladığı transfer listesi, genç ve potansiyelli isimlerden oluştu. Ayrıca da sarı lacivertlilerin, sürpriz bir gurbetçi hamlesi yapması da gündeme geldi.

FENERBAHÇE'DE İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile toplamda 53 maça çıkan İrfan Can Eğribayat, bu süreçte 51 gol yemiş ve tam 20 karşılaşmada da skor tabelasının aleyhlerine değişmesine izin vermemişti.