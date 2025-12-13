Ukrayna Hazar Denizi'nde Rusya'nın 2 petrol platformunu vurdu

Ukrayna, Rusya’nın Hazar Denizi’nde bulunan 2 petrol platformunu hedef aldı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkilisi, gelişmeyle ilgili açıklamada bulundu.

Yetkili, Lukoil’e ait Rus petrol platformları Filanovsky ve Korchagin’in İHA’larla hedef alındığını belirterek, iki platformda da kritik ekipmanlara zarar verildiğini ve üretimin durdurduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Hazar petrol sahasının bir parçası olan Filanovsky petrol platformu, bu hafta başında saldırıya uğramıştı.

Ukrayna, Rusya’nın savaşı finanse etme kabiliyetini zayıflatmak amacıyla bu yıl Rus petrol tesislerine çok sayıda İHA saldırısı düzenledi. Rusya da en son Ukrayna limanında demirlemiş halde olan Türk yük gemisini vurmuştu.