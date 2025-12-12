Menü Kapat
13°
 Selahattin Demirel

Rusya Ukrayna'nın Odessa kentinde demirli Türk yük gemisini vurdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş halinin son günlerde Karadeniz'deki Rus gemilerine yönelik saldırı olarak yansımasının ardından tehlikeli bir gelişme yaşandı. Rusya, Odessa kentinde demirli olan Türk yük gemisini vurdu. Gemisi saldırıya uğrayan şirket, olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
18:59
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
20:19

Savaşı'nda 'e yayılan gerilimde son günlerde Ukrayna'nın Rus gemilerine yönelik saldırısı sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek." açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna'nın, petrol yüklü Rus tankerlerine yönelik yaptığı saldırılar sonrası Ukrayna'nın kentinde demirli bir halde bulunan Türk yük gemisi Rusya tarafından vuruldu.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Chornomorsk Limanı'nda meydana gelen olay, gemideki 127 tırın tahliyesi sırasında gerçekleşirken geminin pruva bölümünde yangın çıktı.

Alevlere, limanda görevli römorkörler, itfaiye birimleri ve gemi personeli tarafından anında müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

GEMİNİN SAHİBİ ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili geminin sahibi olan şirketten yazılı bir açıklama yapıldı. Saldırıda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bilgisine yer verilen şirket açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Cenk Denizcilik filosunda, Karasu – Odesa hattında tır taşımacılığı yapan M/V CENK T isimli gemimiz, bugün yerel saatle 16:00’da Chornomorsk limanına yanaşmasının ardından balistik füze saldırısına maruz kalmıştır.

Saldırı sonrasında gemimizin pruva tarafında meydana gelen yangına römorkörler, liman yangın söndürme birimleri ve gemi ekiplerimiz tarafından derhal müdahale edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi bulunmamaktadır.

Mevcut bilgiler doğrultusunda hasar yalnızca maddi niteliktedir. Olay uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde değerlendirilmekte olup, ilgili resmi makamlarla tam işbirliği içinde süreci yakından takip ediyoruz. 

Gelişmelere ilişkin teyit edilmiş bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

