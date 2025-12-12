Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

BM'den İsrail'e zorunlu Gazze kararı!

BM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına tam olarak izin vermesi ve BM operasyonlarını engellemeyi bırakmasını talep eden kararı kabul etti

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BM'den İsrail'e zorunlu Gazze kararı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 19:51

Birleşmiş Milletler () Genel Kurulu, 'in 'ye insani yardımların ulaştırılmasına tam izin vermesini, BM operasyonlarını engellemeyi bırakmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden karar tasarısını onayladı.

139 ÜLKE 'EVET' 12 ÜLKE 'HAYIR' OYU KULLANDI

Norveç'in 13 ülkenin desteğiyle sunduğu “BM sisteminin güçlendirilmesi” başlığı altındaki karar tasarısı, Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Oylamada 139 ülke tasarı için “evet”, başta İsrail ile ABD’nin aralarında bulunduğu 12 ülke ise “hayır” oyu kullandı, 19 ülke de çekimser kaldı. Türkiye de tasarıya “evet” oyu veren ülkelerin arasında yer aldı.

Kararda, işgal altında olan Filistin topraklarındaki, özellikle Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki varlığı ve faaliyetleriyle ilgili yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünün memnuniyetle karşılandığı vurgulanıyor.

UAD’nin görüşüne uygun olarak, İsrail’in işgal altındaki topraklarda yaşayan nüfusun günlük temel ihtiyaçlarını sağlama yükümlüğü vurgulanan kararda, özellikle Gazze’ye insani yardımların girişine, bu çerçevede BM ile ilgili ortaklarının operasyonlarına tam olarak izin verilmesi talep ediliyor.

İSRAİL ARTIK YARDIMLARI ENGELLEYEMEYECEK!

Kararda, özellikle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarının vazgeçilmez sağlayıcısı olduğuna işaret edilerek, İsrail'in, UNRWA, diğer uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletler tarafından sağlanan yardımları engellememesi isteniyor.

İsrail'den uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerine gecikmeden uyması talep edilen kararda, tüm üye devletlere Filistin sorunuyla ilgili BM ile işbirliği, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının bir an önce gerçekleştirilmesinde destek ve yardımcı olma çağrısı yapılıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BM duyurdu: Küresel sera gazı emisyon eğrisi ilk kez aşağı yönlü
Türk şirketi dünya devlerini geride bıraktı: BM araçlarını ASER koruyacak
ETİKETLER
#gazze
#İsrail
#suriye
#bm
#insani yardım
#çatışma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.