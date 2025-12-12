Galatasaray'da Mohamed Salah transferi: Dev hamle!

Kategoriler
Galatasaray transferde hedef büyüttü ve Mohamed Salah'ı da listeye ekledi. Halihazırdaki kadronun potansiyelini artırmak isteyen Galatasaray, Mohamed Salah hamlesi için hazırlıklara girişti.
Mohamed Salah'ın son dönemde yedek kalmasıyla birlikte Liverpool'a rest çekmesi, transfer piyasasına müthiş bir hareketlilik kazandırdı! Esasen ise Galatasaray gibi birçok ekip, Mohamed Salah transferi için nabız yoklamaya başladı. Ayrıca Suudi Arabistan takımlarınca da uzun zamandır takip edilen Mohamed Salah, Liverpool ile anlaşamaması halinde flaş bir transfer süreci geçirecek ve birkaç takımla aynı anda masaya oturacak.
Mauro Icardi'nin kontratından çıkma ihtimalini gündeminde tutan Galatasaray, bütçenin tamamını Mohamed Salah'a yönlendirmeyi tasarlıyor! Zira sarı kırmızılılar, Süper Lig ile birlikte Avrupa'da da başarı getirecek bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Efsanesi olduğu kulüpte büyük bir krizin başrolünde yer alan Mohamed Salah, bu sezon Liverpool ile 19 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.