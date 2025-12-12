Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Petek Dinçöz geçirdiği estetik operasyon sonrası ilk kez makyajsız görüntülendi

Hasta Ettin, Foolish Casanova gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz aylarda estetik operasyon geçirdi. Uzun bir aranın ardından ortaya çıkan Petek Dinçöz, makyajsız haliyle de yorum yağmuruna tutuldu.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 17:27

Evlendikten sonra bir dönem sahnelerden uzak kalan Petek Dinçöz, yeniden ekranlarda olmak istediğini sık sık dile getiriyor. 2022 yılında üçüncü kez evlenen Petek Dinçöz, yaptırdıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

MAKYAJSIZ KAMERLAR KARŞISINA GEÇEN PETEK DİNÇÖZ'E BEĞENİ YAĞDI

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz'ün 8 ay önce geçirdiği estetik operasyon sonrası hali, operasyonu gerçekleştiren doktoru tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Petek Dinçöz geçirdiği estetik operasyon sonrası ilk kez makyajsız görüntülendi

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Petek Dinçöz'e geçen aylarda ’da yüz gençleştirme operasyonu yapılmıştı. Operasyon sonrası görünümündeki değişimi doktoruyla birlikte çektirdiği makyajsız fotoğrafla duyuran ünlü sanatçı, paylaşımın ardından sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Petek Dinçöz geçirdiği estetik operasyon sonrası ilk kez makyajsız görüntülendi

"Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum. Zayıflık nedeniyle deri gevşemesi oluyor ama bu yaşa bağlı değil. Yıllara dayanan dostluğumuz ve güvenimle başvurdum. Ufak dokunuşlarla çok mutlu oldum." dedi.

