Petek Dinçöz geçirdiği estetik operasyon sonrası ilk kez makyajsız görüntülendi

Evlendikten sonra bir dönem sahnelerden uzak kalan Petek Dinçöz, yeniden ekranlarda olmak istediğini sık sık dile getiriyor. 2022 yılında üçüncü kez evlenen Petek Dinçöz, estetik yaptırdıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

MAKYAJSIZ KAMERLAR KARŞISINA GEÇEN PETEK DİNÇÖZ'E BEĞENİ YAĞDI

Ünlü sanatçı Petek Dinçöz'ün 8 ay önce geçirdiği estetik operasyon sonrası makyajsız hali, operasyonu gerçekleştiren doktoru tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Petek Dinçöz'e geçen aylarda Samsun’da yüz gençleştirme operasyonu yapılmıştı. Operasyon sonrası görünümündeki değişimi doktoruyla birlikte çektirdiği makyajsız fotoğrafla duyuran ünlü sanatçı, paylaşımın ardından sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum. Zayıflık nedeniyle deri gevşemesi oluyor ama bu yaşa bağlı değil. Yıllara dayanan dostluğumuz ve güvenimle başvurdum. Ufak dokunuşlarla çok mutlu oldum." dedi.